Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute İle Telefonda Görüştü

“ANASTASİADİS’İN BİLİNEN OLUMSUZ TAVRI DEĞİŞMEDİKÇE SAYIN LUTE İLE 3’LÜ BİR GÖRÜŞME YAPMAK, KAMUOYLARINA SANKİ BİR ŞEYLER OLUYORMUŞ SAHTE ALGISI VERMEK DIŞINDA BİR İŞE YARAMAYACAK”

Lefkoşa, 2 Nisan 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum liderin bilinen olumsuz tavrı değişmedikçe ve BM Genel Sekreteri’nin ortak bir zemin olup olmadığını saptamak üzere görevlendirdiği Jane Holl Lute’un da katılacağı bir 3’lü görüşme yapmanın bir şeyler oluyormuş gibi sahte algısı vermek dışında bir işe yaramayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir soru üzerine TAK’a yaptığı yazılı açıklamada, Lute ile dün gece kendi talebi üzerine bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Akıncı, “Bu telefon görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafı açısından başından beri önem verdiği hususların, referans kavramlarının oluşmasında ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizdim. Eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa, bunun sıfırdan başlamaması ve geçmiş mutabakatlarla belgelere dayalı olarak ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir anlayışla ileriye götürülmesinin gerekli olduğunu bir kez daha vurguladım” dedi.

ANASTASİADİS’İN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Lute’tan üçlü bir görüşme yapılmasını talep ettiğine ilişkin açıklamalarına da değindi.

Akıncı, dün geceki görüşmede Lute’un bu konudaki görüşünü sorduğunda kendisine şu hususları ifade ettiğini belirtti:

“Bizim açımızdan sırf müzakere için müzakere dönemi kapanmıştır. Sayın Lute’un devam eden çalışmalarıyla eğer ortak zemin tespit edilirse, ucu açık olmayan, sonuç odaklı ve hedefin net olduğu bir süreç olmasını önemsiyoruz.

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin olmazsa olmaz olduğu artık herkesçe bilinen bir gerçekliktir. Bulunacak olan çözümün adı ne olursa olsun, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içermelidir. Sayın Anastasiadis ile bu konuda yaptığımız gayrı resmi görüşmelerde ne yazık ki yapıcı bir tavır göremedik. Tersine, gerek bizimle yaptığı görüşmelerde gerekse kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik ve etkin katılım konusundaki hassasiyetlerine gereken özeni göstermediği anlaşılmaktadır. Oysa bu konu, geçmiş mutabakatlar arasında bulunan önemli bir BM parametresidir”

“NASIL BİR ÇÖZÜM ÖNGÖRDÜĞÜNÜ AÇIKCA İFADE ETMELİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz Sayın Lute ile yaptığımız temaslarda görev tanımı çalışmalarının ancak 11 Şubat 2014 mutabakat metni, diğer mutabakatlar ve son olarak da 30 Haziran 2017 tarihli çerçeve temelinde olması halinde başarıya ulaşma ihtimali olduğunu belirttik” dedi.



Akıncı, şöyle devam etti:

“Rum liderliği bu anlattığımız belgelerde öngörülen siyasi eşitlik temelinde paylaşım ve etkin katılım ilkelerini benimsemekte hala güçlük çekiyorsa, nasıl bir çözüm öngördüğünü de açıkça ifade etmelidir.

Sayın Lute’a da dün telefonda söylediğim gibi, Rum tarafının siyasi eşitlik konusundaki tavrı bu şekilde devam ettiği sürece görev tanımlarının oluşturulması ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Bunun ötesinde bugün için Sayın Lute’un misyonu, ortak bir zemin olup olmadığına ilişkin durum tespiti yaparak tarafların konumunu doğru bir şekilde saptamaktır, taraflar arasında arabuluculuk yapmak değildir”

“BİLİNEN OLUMSUZ TAVRINI SÜRDÜRMEKTE”

Crans Montana Konferansı sonrasında Sayın Anastasiadis ile gayrı resmi de olsa 3 kez bir araya geldiğini ve bu görüşmelerden de ortaya çıkan sonuç Sayın Anastasiadis’in bilinen olumsuz tavrını sürdürmekte olduğuna işaret eden Akıncı, şöyle devam etti:

“Bu tavır değişmedikçe Sayın Lute ile 3’lü bir görüşme yapmak, kamuoylarına sanki bir şeyler oluyormuş sahte algısı vermek dışında bir işe yaramayacaktır. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak algıların değil gerçeklerin peşindeyiz.

Dolayısıyla tarafların ortak bir zemini olup olmadığını saptamak üzere, BM Genel Sekreteri’nin görevlendirdiği Sayın Lute tarafından henüz net tespitler yapılmadan, müzakerelerin yeniden başladığı algısı yaratılmasının hiçbir yararı olmayacaktır”

(FEZ)