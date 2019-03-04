Cumhurbaşkanı Akıncı, Kültür Teknik Komitesi İle Toplantı Yaptı

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanı Kani Kanol ve komite üyeleri ile, korumaya alınarak muhafaza edilen Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tablolarla, güney Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının karşılıklı olarak iade edilmesi kararının en kısa sürede sonuçlanması için toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ile Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Kani Kanol ve üyeler Yaşar Ersoy, Emin Çizenel, Ruzen Atakan, Mehmet Kansu’nun yer aldığı toplantıda, karşılıklı değişimin erken sonuçlandırılması için yürütülen teknik çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanı Kani Kanol ve komite üyeleri, İki toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin 13 Mart Çarşamba günü yapacağı toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yürüttükleri hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 26 Şubat’taki görüşmede, devlet tarafından korumaya alınarak muhafaza edilen Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tablolarla, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının karşılıklı olarak iade edilmesi yönünde uzlaşıya varılmıştı.

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi, 13 Mart Çarşamba günü yapacağı toplantıda, iade işlemleriyle ilgili yol haritasını belirleyecek ve rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum liderlere sunacak. Tablolarla ses ve görüntü arşivlerinin karşılıklı iadesinin kesin tarihi de bu çalışmanın ardından belirlenecek.

Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanı Kani Kanol, Güney Kıbrıs’tan alınacak kayıtların, halk bilimi ve kültürel, sanatsal araştırmalara ışık tutacağını belirterek, “Bunlar çok değerli sanatçılarımızın ve program yapımcılarımızın yıllarca büyük emekler vererek ürettikleri sanatsal ve kültürel ürünlerdir. Bunların kendi arşivlerimize girecek olmasını ve ulaşılabilir olmalarını biz çok önemsiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın göreve gelmesiyle 2015 yılında kurulan Kültür Teknik Komitesi, iki toplumlu kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumları yakınlaştırmayı ve sanat aracılığıyla barış kültürü geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

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