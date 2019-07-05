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Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne Katıldı

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne katılarak, başarılı kulüplere ve sporculara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne Katıldı

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne katılarak, başarılı kulüplere ve sporculara ödüllerini verdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 08:12
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne Katıldı

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Başarı Ödülleri Töreni’ne katılarak, başarılı kulüplere ve sporculara ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkan ve yöneticileri olmak üzere, bütün sezon boyunca alın teri ve emeğiyle sonuca ulaşan sporcu, futbolcu, antrenör, hakem, kulüp yöneticisi, lig ve takımlara katkı koyan sponsorlar ve saha kenarlarında top toplayıcı çocuklara kadar herkesi canı gönülden kutladığını belirtti.
Bu yıl bir kaç futbol maçını izlediğini ve keyif aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, sahaların kalitesine ve izleyicilerin varlığına dikkat çekerek, bunun, geçmiş yıllara göre önemli bir noktaya ulaşıldığını gösterdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Artık sahalarımızda kalite var ve bunları izleyen ciddi bir izleyici potansiyeli oluşmuş durumda. Bunun, gelecekte artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.
Futbolun birleştirici özelliğine vurgu yaparak, törene eski ve yeni Başbakan ile Cumhurbaşkanlarının katıldığına değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Futbolun en güzel tarafı bu; bizi birleştiriyor” diye konuştu. 

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Bu birleştiricilik içerisinde devlette başlayan iyi işlerin mutlaka devam edeceğini kaydeden Akıncı, devlette devamlılık prensibinin iyi işlerin sürüp gitmesi için unutulmaması gerektiğini belirtti.
Herkesin talebinin gençlerin spor yapması, daha iyiye daha güzele gitmesi olduğunu dile getirerek, sporda başlayan iyi işlerin tamamlanması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Devletin hangi kademesinde olursak olalım elbirliği ile bunları desteklememiz lazım” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen sezonda üstün başarı sergileyen kulüp ve sporcuları kutlayarak, gelecek sezonda da tüm gençlere ve kulüplere başarılar diledi. 
(AK/HA)        FOTOĞRAFLI
 

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