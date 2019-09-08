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Cumhurbaşkanı Akıncı Kantara\'da Yangın  Bölgesinde İnceleme Yaptı

Lefkoşa, 8 Eylül 19 (.): Kantara’da çıkan yangın bölgesine giderek bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha çok ağaç dikilmesi için kampanyalar düzenlendiğini ve bunun sevindirici olduğunu, ancak önemli olanın var olanı korumaktan geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Kantara\'da Yangın  Bölgesinde İnceleme Yaptı

Lefkoşa, 8 Eylül 19 (.): Kantara’da çıkan yangın bölgesine giderek bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha çok ağaç dikilmesi için kampanyalar düzenlendiğini ve bunun sevindirici olduğunu, ancak önemli olanın var olanı korumaktan geçtiğini söyledi.

08 Eylül 2019 Pazar 16:44
Cumhurbaşkanı Akıncı Kantara\'da Yangın  Bölgesinde İnceleme Yaptı

Lefkoşa, 8 Eylül 19 (.): Kantara’da çıkan yangın bölgesine giderek bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha çok ağaç dikilmesi için kampanyalar düzenlendiğini ve bunun sevindirici olduğunu, ancak önemli olanın var olanı korumaktan geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Kantara bölgesinin Kıbrıs'ın en güzel, en güzide bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Akıncı, “Gözümüz gibi korumamız gereken bir güzellik” diye konuştu.

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“İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri ve bölge halkını canı gönülden kutluyorum” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Başabakan Ersin Tatar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile bölge sorumlularının hepsinin bölgede olmasının konuya verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Akıncı, yangının kısa sürede söndürülmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı, kendisinin de yangın bölgesine giderek olayı yerinde incelemek ve duyarlılığı Cumhurbaşkanlığı seviyesinde de ifade etmek istediğini kaydetti.

Akıncı, “Çünkü ormanlık alanlarımız son dere az ve yetersiz. Yineliyorum bu yüzden var olanı korumak önemli” diye konuştu.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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