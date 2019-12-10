Cumhurbaşkanı Akıncı, İnsan Hakları Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Lefkoşa, 10 Aralık 19 (..): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mesajı şöyle:
“İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktaları arasında özel bir yeri olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 10 Aralık 1948’te ilan edilmesinden 71 yıl sonra bile dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlalleri ne yazık ki devam ediyor.
Militarizm, köktencilik, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi çağ dışı akımlar maalesef bu ihlallerin meşrulaştırılıp yaygınlaştırılmasına hizmet etmeyi sürdürüyor.
Bu bağlamda başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada insan hakları, demokrasinin, yılda bir kez anımsanacak kavramlar olmaktan çıkarılıp bir yaşam biçimine dönüşmesi için el birliği ile çalışmalıyız.”
(FEZ)