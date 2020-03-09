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Cumhurbaşkanı Akıncı, Hak Odaklı Örgütlerin Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

AKINCI: “HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Hak Odaklı Örgütlerin Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

AKINCI: “HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

09 Mart 2020 Pazartesi 17:24
Cumhurbaşkanı Akıncı, Hak Odaklı Örgütlerin Temsilcileri İle Bir Araya Geldi
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AKINCI: “HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak yönünde kararlı bir duruş sergilerken, diğer yandan da iç sorunlara yönelik uğraş vermeye, hak ve özgürlüklerin savunucusu olmaya devam edeceğini vurguladı.  
 
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bugün ülkedeki hak odaklı örgütlerin temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede, görev süresince yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönem vizyonuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Akıncı, görüş ve önerileri dinledi, soruları yanıtladı.

“İÇTEKİ SORUNLARI DA ERTELEMEYECEĞİZ”

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Akıncı’nın basın ofisinden verilen bilgiye göre, görev süresince her alanda yapılan çalışma ve icraatların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten Akıncı, Kıbrıs sorunu için kararlı ve istikrarlı bir şekilde çözümü hedefleyerek, her iki tarafın da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabileceği bir ortamı yaratmak için çalışacaklarını, güven artırıcı önlemlere yenilerini eklemek için uğraş vereceklerini, ama içteki sorunları da ertelemeyeceklerini ifade etti. 

Seçimlerin ardından Kıbrıs sorununun çözümü yönünde yeni bir fırsatın geleceğini ve önemli bir kavşağa girileceğini belirten Akıncı, “Kıbrıslılar sonuçta ya uzlaşarak yetkileri, doğal zenginlikleri ve geleceği birlikte paylaşmayı başaracaklar, ya da adadaki bölünme daha da kalıcılaşacak” dedi. İç sorunlarla ilgilenirken, kadın ve çocuk hakları başta olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin savunucusu olmaya devam edeceklerini belirten Akıncı, çocuklara haklarını anlatan ‘Haklarımı Biliyorum’ ile çevreye karşı sorumluluklarını hatırlatan “Bu Benim Dünyam” isimli kitaplardan 20’şer bin adet basarak okullara dağıttıklarını anımsattı.  

“KATILIMCILIK ÇOK ÖNEMLİ”

Halkın takdir, güven ve kararlılığı ile çıktıkları bu yolda beraber yürümeye devam edeceklerini, katılımcılığın seçim süreci kadar seçim sonrasında da önemli olacağını belirten Akıncı, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin oynayacağı rolün önemini vurguladı.  

(RU/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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