Cumhurbaşkanı Akıncı, Gençlik Örgütlerinin Temsilcilerini Kabul Etti

25 Haziran 2019 Salı 12:12
Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gençlik örgütü temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konuk heyette Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ruso, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) Yönetim Kurul Üyesi Ardıç Taşcıoğlu, Lefkoşa Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Uysal yer aldı.
Heyet, düzenleyecekleri “Kıbrıs Türk Gençlik Kongresiyle” ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi vererek, Cumhurbaşkanlığı’nın desteğini talep etti.
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