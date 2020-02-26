Cumhurbaşkanı Akıncı, Genç Piyanistler Acar Ve Sakkaoğlu’nu Kutladı

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen Florida Keys International Music Competition yarışmasına video performanslarıyla katılarak birincilik elde eden Kıbrıs Piyano Sanat Derneği’nin genç piyanistleri Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu, eğitmenleri Rauf Kasimov ve Dernek Koordinatörü Ayla Irız ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da yer aldığı görüşmede, Pelin Ece Acar, Can Sakkaoğlu ve eğitmenleri Rauf Kasimov, Florida Keys International Music Competition yarışmasının detaylarını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla paylaştı.

Genç piyanistlerin elde ettiği uluslararası başarıdan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, uluslararası sanat etkinliklerinde yer almanın ve başarı kazanmanın öneminin altını çizdi.

17 NİSAN’DA CSO’YA EŞLİK EDECEKLER

Cumhurbaşkanı, genç piyanistleri, ailelerini, Kıbrıs Piyano Sanat Derneği yönetici ve eğitmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Bugüne kadar uluslararası yarışmalarda toplam 10 ödülü olan Pelin Ece Acar ve 6 ödülü bulunan Can Sakkaoğlu, ABD’de düzenlenecek gala konserinde sahne almalarının ardından 17 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na solist olarak eşlik edecek.

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