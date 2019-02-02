Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimuğusa’da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa’da Derinya Sınır Kapısı ile Gazimağusa Serbest Liman’da bulunan ve surların restorasyon çalışmalarında kullanılan taş ocağındaki incelemelerinin ardından, Gazimağusa’da esnafı ve vatandaşları da ziyaret etti.



Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa’da Derinya Sınır Kapısı ile Gazimağusa Serbest Liman’da bulunan ve surların restorasyon çalışmalarında kullanılan taş ocağındaki incelemelerinin ardından, Gazimağusa’da esnafı ve vatandaşları da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Derinya Sınır Kapısı’nın açılışından duydukları memnuniyeti aktararak, kapının açılmasında gösterdiği kararlılık ve gayret için Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür eden vatandaşlar, sınır kapısından geçişlerin Mağusa çarşısında bir fark yarattığını, yaz aylarında bunun daha da artmasını beklediklerini, dolayısıyla çarşıya olumlu yansıyacağını düşündüklerini söylediler.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, ziyareti sırasında, Namık Kemal Meydanı’nda turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

(HA) FOTOĞRAFLI

