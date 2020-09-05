Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Sitesi’ni Ziyaret Etti

AKINCI: “DOĞRU KARARLAR BU SEFER ZAMANINDA ALINIP CİDDİYETLE UYGULANMALI”

Lefkoşa, 5 Eylül 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa Küçük Sanayi Sitesi’ndeki atölyelerle işyerlerini ziyaret ederek iş insanı, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Mustafa Akıncı’nın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Akıncı, zorlukların üstesinden el birliği ile gelineceğine olan inancını ifade etti.

Dıştan gelen Covid 19 vakalarının ardından, iç bulaşın da görülmeye başlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı, hükümetin bir an önce sağlık uzmanlarının sesine kulak vererek gerekli önlemleri daha fazla geciktirmeden alarak ciddiyetle uygulamaya başlamasının önemini vurguladı.

Kapanma kararının ardından iki ayı aşkın bir süre sıfırlanan Covid 19 vakalarının, hükümetin açılımı doğru yönetememesi nedeniyle yeniden başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Halk sağlığını korumanın önüne başka kaygılar geçmemelidir. Yaşananlardan hükümetin de ders çıkarması zorunludur. Doğru kararlar bu sefer zamanında alınıp ciddiyetle uygulanmalıdır, karantina konusu bunların başında gelenidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin yapması gerekenlerin yanı sıra, yurttaşların da maske kullanımı, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasının sıkıntıların büyümemesi için son derece önemli olduğunu hatırlattı.

(FEZ) FOTOĞRAFLI

