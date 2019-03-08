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Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşiyle Birlikte Kadın Çalışanları Ziyaret Ederek Kutladı

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı kadın çalışanlarını ziyaret ederek, kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşiyle Birlikte Kadın Çalışanları Ziyaret Ederek Kutladı

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı kadın çalışanlarını ziyaret ederek, kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 14:20
Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşiyle Birlikte Kadın Çalışanları Ziyaret Ederek Kutladı

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı kadın çalışanlarını ziyaret ederek, kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, kadın çalışanları ziyaretinde, “8 Mart’ın yıllardır verilen mücadeleyle kadın gücünün ve ruhunun bugüne taşınmasının kutlandığı bir gün olduğunu” ifade etti.

Meral Akıncı, “Sizlerin hem bir eşitlik ortamında hem adil bir ortamda, hem de yüreğinizin çarptığı oranda, kendi hayatınızı otoritenizi kullanarak yaşamanızı diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, bu akşam düzenlenmesi öngörülen resepsiyonun, iki kadının bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı iptal edildiğini anımsatarak, böyle acılı bir günde resepsiyonla kutlama yapmak istemediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “İki kadınımız, çocuklarını ve sevdiklerini geride bırakarak bu yaşamdan göç ettiler. Maalesef trafik yine can aldı. İnşallah, başka yıllarda bu acıları yaşamadan 8 Mart’ları hep birlikte daha güzel kutlarız” dedi.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI
 

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