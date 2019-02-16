Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı’yla Birlikte, Kktc Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sahne Aldığı Sevgililer Günü Konseri’ni İzledi

Lefkoşa, 16 Şubat 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı Sevgililer Günü Konserleri’ni izledi.



YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkez’inde dün akşam gerçekleşen konserde, Solist Dilek Türkan ve Teyfik Rodos, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber sahne aldı.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konserleri’nin ikincisi bu akşam saat 20.00’de Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek.



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