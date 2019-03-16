Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı İle Birlikte, 15. Tepebaşı (yorgoz) Lale Festivali’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 16 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının; nereden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, şiddet ve terör eylemlerine hep karşı çıktığını, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğini ifade ederek, “Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, Yeni Zelanda’nın acısını paylaşıyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 15. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali’nin açılışına katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, köy meydanında düzenlenen ve yağmur nedeniyle yarım kalan etkinliğin açılışında, basına yaptığı konuşmada, Kıbrıs’a özgü Medoş Lalesi’nin Güney Kıbrıs’ta Akama bölgesinde, Kuzey Kıbrıs’ta ise Avtepe ve Tepebaşı’nda bulunduğuna işaret ederek, Kıbrıs’a özgü laleyi koruma bilincinin gelişmesinin ve festivalin 15 yıldır düzenlenmesinin sevindirici olduğunu söyledi.



Kıbrıs’a özgü laleyi özellikle üçüncü ülkelerden gelen turistlerle buluşturmanın yollarını daha fazla bulmak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu güzelliği turistlere Mart ve Nisan aylarında göstermemiz lazım. Çünkü bu mevsim dışında başka zamanlarda bulunmuyor” dedi.



“HER İŞİN BAŞI PLANLAMADIR”



Kendisinden önce yapılan konuşmaların birinde, “Tepebaşı’na suyun gelmediğinden” yakınıldığına işaret ederek, planlamanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:



“Her işin başı planlama ve bu planlamanın aşamalarının kamuoyu tarafından da bilinmesidir. Yani; buraya büyük bir nimet geldi, Türkiye’den su geldi. Tabii ki öncelik, suyun evlere ulaştırılmasıydı, büyük oranda bu gerçekleşti. İkinci aşaması da tarım aşamasıdır, arazilerimizin sulanabilmesidir. Bu planlama hangi aşamadadır, kaynak durumu nedir, uygulama durumu nedir, aşama aşama bu su tarıma nasıl verilecektir ve Tepebaşı bu planlamanın neresinde bulunmaktadır, ne zaman gerçekleşecektir? Eğer Tepebaşı tarafından bu bilinirse, bu konu bu kadar olumsuz bir şekilde konuşulmasına gerek kalmayacaktır. Ama bilinmediği sürece, ‘neden bizim köyümüze verilmez’ diye konu sürekli sorgulanacaktır.”



Tepebaşı için önemli bir bina olan ve korunması istenen eski bandabuliya binası için de ilgili çevrelerin planlama yapmasının gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her şey de merkezden beklenmemeli. Bazen yerel inisiyatifler de gerekli olur bu konularda öncülük yapılabilir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye, muhtarlık ve derneğin binanın kurtarılması için bir kampanya başlatıp, merkezden de destek isteyebileceğini belirterek, “Yani oturup da beklenilmez. İlla ki merkezden devlet otoritesi yapsın diye beklenmez. Bazen bu beklenildiğinde binanın çöküp gittiğine de şahit olabiliriz” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, festivalin düzenlenmesinde emeği olanları kutlayarak, gelecek festivallerin daha başarılı geçmesi temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, festival kapsamında düzenlenen Geleneksel Yastık Koşusu’nda dereceye giren öğrencilerin madalyalarını da verdi.



“TERÖR İNSANLIĞA KARŞI YAPILMIŞ BİR SUÇTUR”



Cumhurbaşkanı Akıncı, bir gazetecinin, Yeni Zelanda’da camiye yapılan terör saldırısı ve Londra’da Müslümanlara yönelik saldırıyla ilgili sorusu üzerine, “Terörün kökeni ne olursa olsun, hangi kaynaktan gelirse gelsin kınanmalıdır, şiddetle lanetlenmelidir. Çünkü bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.



Yeni Zelanda’da iki camide girişilen katliamın 49 masum insanın yaşamını yitirmesine neden olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Londra’da Müslümanlara karşı yapılan saldırıyla ilgili olarak, “nerde İslam görürlerse oraya saldırı” fobisine kapılan ırkçı çevrelerin varlığını anımsattı.



“İNSANLIĞA KARŞI YAPILMIŞ HAİNCE EYLEMLER”



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Nereden gelirse gelsin ve kimi hedef alırsa alsın terörün her türüne karşı çıkılmalıdır, bu son yaşananlarda Müslümanlar hedef alınıyor. Bazı başka örneklerde daha farklı şeyle olabiliyor. Biz, bunları tümüyle kınamalıyız, insanlığa karşı yapılmış haince eylemler olarak ve asla tasvip edilmeyecek eylemler olarak nitelendirmeliyiz. Bunlara, uluslararası dayanışma içerisinde bir reflekse tepki vermeliyiz. Kıbrıs Türk halkı bunu yapıyor; nereden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin bu tür şiddet eylemlerine, terör eylemlerine hep karşı çıktık. Bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz. Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum, Yeni Zelanda’nın acısını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.



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