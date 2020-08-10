banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1068
ALTIN
478.194
DOLAR
7.2958
STERLİN
9.6010
EURO
8.5850
YDP parti içi rekabetten kaçmamalıydı...
YDP parti içi rekabetten kaçmamalıydı...
1983-2020 hiçbir şey değişmedi
1983-2020 hiçbir şey değişmedi
Döviz yakıyor, hükümet dalgasında
Döviz yakıyor, hükümet dalgasında
Pandemiden beter bir zihniyet
Pandemiden beter bir zihniyet
banner355

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Türksel’e Anı Plaketi

Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “50 yıl boyunca Kıbrıs Türk toplumunu ve kültürünü uluslararası alanda başarıyla temsil eden, Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında önemli başarılara imza atan” Zihni Türksel’i kabul ederek anı plaketi sundu.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:07
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Türksel’e Anı Plaketi
banner337
banner351

Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “50 yıl boyunca Kıbrıs Türk toplumunu ve kültürünü uluslararası alanda başarıyla temsil eden, Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında önemli başarılara imza atan” Zihni Türksel’i kabul ederek anı plaketi sundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre saat 11.30’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında verdiği hizmet ve emeğin 50’nci yılı anısına Zihni Türksel’e anı plaketi sundu.
Zihni Türksel’in, “50 yıl boyunca, Kıbrıs Türk toplumunu ve kültürünü uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini” dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Zihni Türksel’in “Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında elde ettiği başarıların” devamını diledi.

banner341
Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında verdiği hizmetlerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından anı plaketiyle onurlandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Türksel, Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti. 
“Bu plaketi evim veya işyerimin en nadide köşesinde saklayacağım… Sağlığım ve yaşantım elverdiği takdirde gerek toplumumuzu gerekse kültürümüzü yurt dışında tanıtmaya devam edeceğim” şeklinde konuşan Türksel, Eylül ayında Kore’de düzenlenecek dünya yarışmasında jüri üyesi olarak davet aldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkını dünya yarışmasında temsil edeceğini belirtti. 
(RÇ/HÖ)  FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi: Amaç Topluma Dayalı Bir Turizm Modeli Oluşturmak
Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi: Amaç Topluma Dayalı Bir Turizm Modeli Oluşturmak
Ozanköy’de Yaşamını Yitiren Akar’a Otopsi Yapıldı
Ozanköy’de Yaşamını Yitiren Akar’a Otopsi Yapıldı
Kar-iş Başkanlığına Fuat Topaloğlu Seçildi
Kar-iş Başkanlığına Fuat Topaloğlu Seçildi
İsmihan Yorgancı “toplu Oyunlarım 1” Adlı Kitabını Girne Belediye Başkanı Güngördü'ye Takdim Etti
İsmihan Yorgancı “toplu Oyunlarım 1” Adlı Kitabını Girne Belediye Başkanı Güngördü'ye Takdim Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Lefkoşa Kazası Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı Lefkoşa Kazası Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi
Yarın yer yer sağanak bekleniyor
Yarın yer yer sağanak bekleniyor
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Taçoy: Oruç Reis’in Akdeniz’de yapacağı çalışmaları selamlıyorum
Taçoy: Oruç Reis’in Akdeniz’de yapacağı çalışmaları selamlıyorum
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Ataöv'ün beklenmedik kaybı
Ataöv'ün beklenmedik kaybı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim