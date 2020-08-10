Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Türksel’e Anı Plaketi

Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “50 yıl boyunca Kıbrıs Türk toplumunu ve kültürünü uluslararası alanda başarıyla temsil eden, Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında önemli başarılara imza atan” Zihni Türksel’i kabul ederek anı plaketi sundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre saat 11.30’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında verdiği hizmet ve emeğin 50’nci yılı anısına Zihni Türksel’e anı plaketi sundu.

Zihni Türksel’in, “50 yıl boyunca, Kıbrıs Türk toplumunu ve kültürünü uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini” dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Zihni Türksel’in “Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında elde ettiği başarıların” devamını diledi.



Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında verdiği hizmetlerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından anı plaketiyle onurlandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Türksel, Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti.“Bu plaketi evim veya işyerimin en nadide köşesinde saklayacağım… Sağlığım ve yaşantım elverdiği takdirde gerek toplumumuzu gerekse kültürümüzü yurt dışında tanıtmaya devam edeceğim” şeklinde konuşan Türksel, Eylül ayında Kore’de düzenlenecek dünya yarışmasında jüri üyesi olarak davet aldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkını dünya yarışmasında temsil edeceğini belirtti.(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI