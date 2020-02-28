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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

CUMHURBAŞKANI AKINCI’DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

CUMHURBAŞKANI AKINCI’DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

28 Şubat 2020 Cuma 06:34
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı
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CUMHURBAŞKANI AKINCI’DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Lefkoşa, 28 Şubat 20 (TAK): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye-İdlib'teki şehit 33 asker için yayınladığı  başsağlığı mesajında Türkiye'nin büyük acısını şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaştı.

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Cumhurbaşkanı'nın başsağlığı ve taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Suriye-İdlip'ten gelen acı haber hepimizi derinden sarstı; şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var. Türkiye’nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

(FG)

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