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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Erdoğan’a Başsağlığı Mesajı

Lefkoşa, 25 Ocak 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Erdoğan’a Başsağlığı Mesajı

Lefkoşa, 25 Ocak 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diledi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 08:53
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Erdoğan’a Başsağlığı Mesajı

Lefkoşa, 25 Ocak 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Akıncı tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar dilediği mesajında şöyle dedi:

“Türkiye’de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum”

(FEZ)

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