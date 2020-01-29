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Cumhurbaşkanı Akıncı Çağlayan İlkokulu’nu Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANLIĞININ YEŞİL OKULLAR PROJESİ KAPSAMINDA ÇAĞLAYAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM VEİRLDİ

Cumhurbaşkanı Akıncı Çağlayan İlkokulu’nu Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANLIĞININ YEŞİL OKULLAR PROJESİ KAPSAMINDA ÇAĞLAYAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM VEİRLDİ

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:47
Cumhurbaşkanı Akıncı Çağlayan İlkokulu’nu Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANLIĞININ YEŞİL OKULLAR PROJESİ KAPSAMINDA ÇAĞLAYAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM VEİRLDİ

Lefkoşa, 29 Ocak 20 (.): Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine iklim değişikliği, çevre bilinci, su ve enerji tasarrufuyla ilgili eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, “İklim Değişikliği” eğitimi verilen Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’na gelişinde Okul Müdürü Şenel Beliğer, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada öğrencilerin çevre, iklim değişikliği ve çeşitli konulardaki sorularını cevaplayarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. 

Konuşmasında, iklim değişikliğinin yarattığı tehlikelerden korunmak için öğrencilerin öğrenmeleri gereken birçok unsur olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siz değerli öğrencilerin, öğrendiklerini uygulamaları da gerekiyor” dedi. 

Cumhurbaşkanı, öğrencilerden çevre ve iklim değişikliği konularında öğrendiklerini ebeveynlerine de anlatıp yeri geldiğinde onlara da uyarılarda bulunması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı, alternatif enerji üretimi, enerji ve su tasarrufu, yeşil potansiyelinin artırılması ve çevrenin korunmasına yönelik öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

TEMİZ DÜŞÜN-DÖNÜŞTÜR LABORATUVARI’NDA, UYGULAMALI OLARAK YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SU TASARRUFU İLE KOMPOST UYGULAMALARI EĞİTİMİ VERİLDİ

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Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlen eğitimlerde, öğrencilerin, uygulamalı olarak yenilenebilir enerji ve su tasarrufu ile kompost uygulamalarını görmelerini sağlayan bir mobil van araç içerisindeki “Temiz Düşün-Dönüştür Laboratuvarı" kullanıldı.

İlkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi, TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitaplar dağıtıldı ve iklim değişikliği temalı video gösterimi gerçekleşti. 


ENERJİ TASARRUFU, ÇEVRE KORUMA, SU TASARRUFU YÖNTEMLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ENERJİ ÇEŞİTLERİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ, GERİ DÖNÜŞÜM KONULARI ELE ALINIYOR 

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılmasını; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor. 

PROJE, 6 AY BOYUNCA SÜRECEK 

Cumhurbaşkanlığının Milli Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile iş birliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik ile Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor. 

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede, altı ay sürecek. 

“İklim Değişikliği” konulu eğitimler daha önce, Türkmenköy İlkokulu, Akova -Yıldırım İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bellapais School, Alsancak İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Tatlısu İlkokulu ve Esentepe İlkokulu’nda verilmişti. 

(YIL/HA)    FOTOĞRAFLI

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