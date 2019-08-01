banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102010
ALTIN
251.740
DOLAR
5.5709
STERLİN
6.7412
EURO
6.1500
Kayıp 17 yaşındaki genç kız bulundu
KAYIP GENÇ KIZ BULUNDU
İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Ani ölüm: 52 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner307

Cumhurbaşkanı Akıncı, Beyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’nin Açılışına Katıldı

AKINCI: “BEYARMUDU DENİNCE İNSANIN AKLINA İLK ÖNCE BEYARMUDU PATATESİ İLE DİKELYA ÜSSÜ VE SINIR KONULARI GELİYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Beyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’nin Açılışına Katıldı

AKINCI: “BEYARMUDU DENİNCE İNSANIN AKLINA İLK ÖNCE BEYARMUDU PATATESİ İLE DİKELYA ÜSSÜ VE SINIR KONULARI GELİYOR”

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
Cumhurbaşkanı Akıncı, Beyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’nin Açılışına Katıldı

AKINCI: “BEYARMUDU DENİNCE İNSANIN AKLINA İLK ÖNCE BEYARMUDU PATATESİ İLE DİKELYA ÜSSÜ VE SINIR KONULARI GELİYOR”

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Beyarmudu 9. Patates Kültür Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve Beyarmudu Beliye Başkanı İlker Edip’i kutladı.

Beyarmudu denince insanın aklına ilk önce, Beyarmudu patatesi ile Dikelya üssü ve sınır konularının geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, patates üreticilerinin sorunlarına değindi.

“PATATES ÜRÜNÜN SORUNLARI DA BİLİMSEL OLARAK MASAYA YATIRILIP TARTIŞILMALI”

banner317
Bu tür güzel etkinliklerin bir bölümünde, patates ürününün sorunlarının da bilimsel olarak masaya yatırılarak, tartışılmasını öneren Cumhurbaşkanı Akıncı, bir yandan eğlenirken, bir yandan da bilimsel çalışma yapmanın yararlı olacağını belirtti.

Akıncı, “Bu çalışmalardan ortaya çıkacak sonuçları takip etmek, değerlendirmek ve üreticinin sorunlarını çözmek gerekir” dedi.

Böylesi güzel bir ürünün her bölgeye nasip olmadığını; patatesin doğanın Beyarmudu ve yöresine bahşettiği güzel bir ürün olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs patatesi ama Kıbrıs’ın da Beyarmudu ve çevresinin patatesi çok kaliteli. Hemen her Kıbrıslının da sofrasında tükettiği, lokantaya gittiğimizde de masamızda aradığımız bir ürün. Dolayısıyla bu ürünün sorunlarını da masaya yatıralım ve bu konuda üreticilerin sorunlarının aşılmasında yardımcı olalım” diye konuştu.

“HALKIMIZIN YAŞADIĞI SORUNLARI AŞMAMIZ LAZIM”

Dikelya Üssü ve sınır konularında da Cumhurbaşkanlığı’na çok şikayetler geldiğini, bu konulara ciddiyetle eğilmek gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “İngiliz yöneticileriyle de, kendi kurumalarımız arasındaki koordinasyonu da sağlayarak, halkımızın yaşamakta olduğu bu sıkıntıları aşmak için elbirliğiyle uğraşacağız” dedi.

(ÖZ/HA)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ydp:  
Ydp:  "polis Teşkilatımız İlgi, Şefkat Ve Disipline Muhtaç"
3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor
3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor
Erhürman: “Kendi ayakları üstünde duran bir modele ihtiyaç var”
Erhürman: “Kendi ayakları üstünde duran bir modele ihtiyaç var”
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Da Kutlandı
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Da Kutlandı
Akpınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda mesaj yayımladı
Akpınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda mesaj yayımladı
Özersay'dan 1 Ağustos mesajı...
Özersay'dan 1 Ağustos mesajı...
Serbest Liman ve Bölge yönetimine yeni atamalar yapıldı
Serbest Liman ve Bölge yönetimine yeni atamalar yapıldı
Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları dün akşam yapıldı
Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları dün akşam yapıldı
Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda çelenk sunma töreni yapıldı
Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda çelenk sunma töreni yapıldı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim