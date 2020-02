Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeşil Barış Hareketi temsilcileri Layik Topcan ile Doğan Sahir; KUŞKOR Başkanı Damla Beton ve KEMA Vakfı Başkanı Osman Tuğsal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, örgüt temsilcileri, çevre ve yabana hayatına yönelik göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti.

Kabulde, KUŞKOR Başkanı Damla Beton, “An Introduction to the Widlife of Cyprus” ve “An Illustrated Flora of North Cyprus” isimli kitapları Cumhurbaşkanı’na takdim etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Şerife Gündüz de hazır bulundu.

