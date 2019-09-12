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Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ve Dışişleri Bakanı Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Girne, 12 Eylül 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne\'de yangın ve patlamaların meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ve Dışişleri Bakanı Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Girne, 12 Eylül 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne\'de yangın ve patlamaların meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. 

12 Eylül 2019 Perşembe 05:03
Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ve Dışişleri Bakanı Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Girne, 12 Eylül 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne'de yangın ve patlamaların meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, olayda ilk bilgilere göre can kaybının olmadığını belirterek, bunun sevindirici olduğunu ifade etti. 

Akıncı, bazı yaralanmaların yaşandığı olayda patlamaların azaldığını ve endişe edecek bir durumun olmadığını kaydetti. 

Akıncı'ya Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Acapulco Otel'i de ziyaret ederek, turistlere moral verdi. 

İlk önce cana zarar gelmemesinin önemime işaret eden Akıncı, patlamaların azaldığını, ama ne vakit biteceğini bilmedikleri için sükunet içinde beklemeleri gerektiğini söyledi. 

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Akıncı, endişe edilecek bir durumun olmadığını, sevindirici olanın can kaynı yaşanmaması olduğunu ifade ederek, "önemli olan cana bişey olmasın gerisi halledilir" dedi. 

Akıncı, askeri yetkililerden aldıkları bilgiye göre büyük patlamaların bittiğini ama yine de sükunet içinde beklemeleri gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, gerekmesi halinde yardımlaşma yapılacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, sabah uçağı olan turistlerin mümkün olması halinde güvenli bir şekilde uçaklarına götürülebileceğini de kaydetti. 

BAŞBAKAN HALKI SOĞUKKANLI OLMAYA ÇAĞIRDI

Başbakan Ersin Tatar da patlamanın kısa bir süre sonra durmasını temenni ederek, halka geçmiş olsun diledi ve halkı soğukkanlı olmaya çağırdı.

Önemli olan can kaybının olmaması gerektiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getiren Tatar, bölgenin emniyet altında olduğunu söyledi


(EMR-FEZ)

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