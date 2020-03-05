Cumhurbaşkanı Akıncı Arasta’yı Ziyaret Etti: “diplomasi Ve Diyalog Yoluyla Kararın Yanlışlığını Anlatmaya Devam Edeceğiz”

Lefkoşa, 5 Mart 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapanması nedeniyle mağduriyet yaşayan Arasta bölgesinde incelemede bulundu, esnafın şikayetlerini dinledi ve son gelişmeleri aktardı.

Kapıların açılmasına yönelik Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ivedilikle mektup yazacağını, Avrupa Birliği ile temaslarının devam ettiğini ve Rum tarafıyla da görüştüklerini söyleyen Akıncı, diplomasi ve diyalog yoluyla kararın yanlışlığını anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eşi Meral Akıncı ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik etti.

“TEDBİR ALINMALI AMA SINIR KAPILARINI KAPATARAK DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar ile bir görüşme yaptığını ve konuyu ona da aktardığını söyledi.

Koronavirüsle ilgili tüm dünyayı ilgilendiren bir konuyla karşı karşıya kalındığını söyleyen Akıncı, bu durumu hafif almadıklarını, tedbir alınmasının gerekliliğine inandıklarını ancak bu tedbirin sınır kapatarak alınmasının yanlış olduğunu belirtti.

Tedbirin ülkeye girişlerde havaalanları ve limanlarda alınması gerektiğini söyleyen Akıncı, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de çeşitli tarihlerde yaptıkları toplantılarda sınır kapılarının kapatılmasının gerekli olduğuna dair karar almadığını anımsattı.

Rum yönetiminin kapıları kapatmasının gerçek nedeninin virüs olmadığını vurgulayan Akıncı, bunun farklı nedenleri olduğunu düşündüklerini belirtti.

Akıncı dün Anastasiadis’in kendisini arayarak Türkiye’den gelen mültecilerle ilgili şikayette bulunduğunu söyleyerek, göçmenlerin Lokmacı ve Derinya’dan değil kaçak yollardan geçtiklerini, organize şekilde güneye yollanmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

“DİPLOMASİ VE DİYALOG YOLUYLA KARARIN YANLIŞLIĞINI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne, sınır kapıları konusunda ivedilikle mektup yazacağını, Avrupa Birliği temaslarının devam ettiğini, Rum tarafı ile de görüştüklerini söyleyen Akıncı, diplomasi ve diyalog yoluyla kararın yanlışlığını anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Rum hükümetinin pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nda kararı gözden geçireceğini söyleyen Akıncı, karar kaldırılacak diye bir şey olmadığını değerlendirme yapılacağını belirtti.

Akıncı, BM, AB ve Rum tarafının kendi içinde kimsenin karara destek vermediğini dile getirerek, Derinya ve Aplıç Kapılarını Anastasiadis ile birlikte büyük emeklerle açtıklarını anımsatarak, bu kapatma kararının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

“YANLIŞ BİR ADIM ATILDI”

Akıncı, “Yanlış bir adım atıldı, Pazartesi güne kadar bekleyelim ve umalım ki bu kararı değişsinler. Temennim kısa sürede bu yanlıştan dönülmesidir” dedi.

Koronavirüsün dünyanın birçok ülkesine yayıldığını, yüzde 3 ölüm oranına ulaştığını ve bunun yüksek bir oran olduğunu belirten Akıncı, hastalığın hızlı yayıldığını ancak aşı geliştirme çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Turizmin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ve hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Akıncı, “Zor bir dönemden geçeceğiz” dedi.

Akıncı, halka tedbirli olma çağrısında bulunarak, elleri sıklıkla yıkama, daha çok su içme, öpüşmekten kaçınma tavsiyesinde bulundu.

(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı