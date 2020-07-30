Cumhurbaşkanı Akıncı, Arasta Esnafını Ziyaret Etti

AKINCI, LOKMACI KAPISI’NDA GÖREV YAPAN POLİS VE MEMURLARIN DA KURBAN BAYRAMI’NI KUTLADI
Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Arasta esnafını ziyaret ederek esnafın, ayrıca Lokmacı Kapısı’nda görev yapan polis ve memurların Kurban Bayramı’nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, konuyla ilgili çabalarını sürdüreceğini belirtti.
Yaşanan ekonomik zorluğun asgariye indirilmesi için Devletin ilgisi ve sosyal dayanışmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, geleceğe umutla bakmak gerektiğini anımsatarak yaşanılan zor günlerin el birliğiyle geride bırakılacağına inanç belirtti.
Cumhurbaşkanı, salgın nedeniyle yurttaşların azami bireysel önlemleri almalarının önemine de değinerek, kucaklaşmadan geçirilecek son bayram olmasını diledi.
(TUĞ/HA)