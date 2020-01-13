Cumhurbaşkanı Akıncı, Anafartalar Lisesi İle Girne Turizm Meslek Lisesi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anafartalar Lisesi ile Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, okullara gelişinde, Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, Girne Turizm Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Yıldızdoğan, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullarda verilen eğitim ve iklim değişikliğiyle ilgili öğretmenlerle sohbet etti.

Çocuklara güzel alışkanlıklar kazandırılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak çevreye çok büyük önem verdiklerini belirterek, çevreye ve çocuklara yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Öğretmenlere Kıbrıs sorunu konusunda gelinen süreçle ilgili bilgi de veren Cumhurbaşkanı Akıncı, öğretmenlerin çeşitli konulardaki sorularını da yanıtladı.

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