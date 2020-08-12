Cumhurbaşkanı Akıncı, Akşahinler’i Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yemek kitabı çıkartan Şeniz Akşahinler’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı, Şeniz Akşahinler’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(ID/HÖ)
Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yemek kitabı çıkartan Şeniz Akşahinler’i kabul etti.
Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yemek kitabı çıkartan Şeniz Akşahinler’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı, Şeniz Akşahinler’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(ID/HÖ)