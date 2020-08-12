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Cumhurbaşkanı Akıncı, Akşahinler’i Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yemek kitabı çıkartan Şeniz Akşahinler’i kabul etti.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:44
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akşahinler’i Kabul Etti
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Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yemek kitabı çıkartan Şeniz Akşahinler’i kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde Şeniz Akşahinler “Kıbrıs Kültüründe Yemeklerimiz-Annemden Öğrendiklerim” ismini verdiği yemek kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti.

Cumhurbaşkanı, Şeniz Akşahinler’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(ID/HÖ)
 

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