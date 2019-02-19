Cumhurbaşkanı Akıncı, Abd’den Kongre Heyetiyle Görüştü

GÖRÜŞMEDE, KIBRIS SORUNUNDA GELİNEN SON AŞAMA VE GÜVEN YARATICI ÖNLEMLERLE İLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Lefkoşa, 19 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Kongre heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Senatosu’nda, Mississippi Senatörü ve ABD Kongresi Helsinki Komitesi Başkanı olarak görev yapan Senatör Roger Wicker’in başkanlığındaki 10 senatör ve temsilciler meclisi üyesinden oluşan ABD Kongresi heyeti ile Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ve güven yaratıcı önlemlerle ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Roger Wicker başkanlığındaki ABD Kongre heyetine, Türk tarafının görüş ve düşünceleri aktarıldı. Senatör Roger Wicker başkanlığındaki heyette Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri Bob Casey, Martin Heinrich, Tom Udall, Mike Lee, Chris Van Hollen, Lloyd Doggett, Robert Aderholt, Gwen Moore ve Lee Zeldin yer aldı.

(GÜL) FOTOĞRAFLI