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Cumhurbaşkanı Akıncı, Ab Komisyonu Başkanı Von Der Leyen Ve Bm Genel Sekreteri Guterres’e Mektup Gönderdi

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU’DAN AÇIKLAMA…

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ab Komisyonu Başkanı Von Der Leyen Ve Bm Genel Sekreteri Guterres’e Mektup Gönderdi

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU’DAN AÇIKLAMA…

05 Mart 2020 Perşembe 15:33
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ab Komisyonu Başkanı Von Der Leyen Ve Bm Genel Sekreteri Guterres’e Mektup Gönderdi
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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BURCU’DAN AÇIKLAMA…
CUMHURBAŞKANI AKINCI, AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN VE BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’E MEKTUP GÖNDERDİ
AKINCI, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NİN TEK YANLI OLARAK GEÇİŞ NOKTALARINI KAPATMA KARARININ YANLIŞLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ
Lefkoşa, 5 Mart 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararının yanlışlığına dikkat çekmek ve yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı birer mektup gönderdi. 

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bilimsel zemine dayanmayan gerekçelerle tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararına karşı girişimlerini yoğun bir biçimde sürdüren Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, bu yanlışlığa dikkat çekmek ve yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı bir mektubu, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e iletilmek üzere bugün saat 16.00’da makamında kabul ettiği AB Destek Ofisi Müdürü Arttu Makipaa’ya verdi.
Cumhurbaşkanımız, aynı amaçla yazdığı benzer bir mektubu da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM İyi Niyet Misyon Ofisi yetkililerine vermiştir.”
(ÖK)  FOTOĞRAFLI
 

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