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Cumhurbaşkanı Akıncı, “31. Miss Model Of The World 2019” Yarışmasına Katılan Terzioğlu’nu Kutladı

Lefkoşa, 23 Aralık 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çin’de yapılan “31. Miss Model Of The World 2019” (Dünya Mankenler Kraliçesi) yarışmasına, Kuzey Kıbrıs adına katılan ve 70 model arasından dünya altıncısı olan Esin Terzioğlu’nu kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “31. Miss Model Of The World 2019” Yarışmasına Katılan Terzioğlu’nu Kutladı

Lefkoşa, 23 Aralık 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çin’de yapılan “31. Miss Model Of The World 2019” (Dünya Mankenler Kraliçesi) yarışmasına, Kuzey Kıbrıs adına katılan ve 70 model arasından dünya altıncısı olan Esin Terzioğlu’nu kutladı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:13
Cumhurbaşkanı Akıncı, “31. Miss Model Of The World 2019” Yarışmasına Katılan Terzioğlu’nu Kutladı

Lefkoşa, 23 Aralık 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çin’de yapılan “31. Miss Model Of The World 2019” (Dünya Mankenler Kraliçesi) yarışmasına, Kuzey Kıbrıs adına katılan ve 70 model arasından dünya altıncısı olan Esin Terzioğlu’nu kutladı.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, 24 Kasım’da Çin Kültür Bakanlığı’nın himayesinde Shenzhen şehrinde yapılan ve 70 ülkeden profesyonel modellerin katıldığı yarışmaya Kuzey Kıbrıs adına katılan Günkut Ajans Mankeni Esin Terzioğlu ile Günkut Ajans sahibi Bülent Günkut ve Mehmet Günkut’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Terzioğlu’nu başarısından dolayı kutlayarak, başarılar diledi.

(AK/GÜL)  FOTOĞRAFLI 

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