Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Temmuz’da Lacroıx’i Kabul Edecek

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Kıbrıs’a gelecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'le görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, 24 Temmuz Çarşamba günü adaya gelecek Lacroix’i, Perşembe günü saat 11.30’da kabul edecek.



(GÜL/SEL)