Cumhurbaşkanı Adaylarına İtirazlar Bugün Ve Yarın Yapılabilecek

13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ KESİNLEŞECEK ADAYLAR, 14 EYLÜL’DE RESMEN İLAN EDİLECEK.



Lefkoşa, 5 Eylül 20 (.): Yüksek Seçim Kurulu, dün gece geçici ilan ettiği 11 Cumhurbaşkanı adayına itirazı olanlardan bugün ve yarın başvuru kabul edeceğini açıkladı.

Adaylara itirazı olanlar, bugün ve yarın, 09.00-17.00 saatleri arasında YSK’ya başvuru yapabilecek. 13 Eylül Pazar günü kesinleşecek adaylar, 14 Eylül’de resmen ilan edilecek.

YSK’nın 14 numaralı duyurusunda başvuru sırasına göre ilan edilen adaylar şöyle:

Mustafa Akıncı (Bağımsız), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Kudret Özersay (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Erhan Arıklı (YDP), Fuat Çiner (MDP), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız).

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için adayların kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor. Seçime katılan adayların hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa, seçim, 7 gün sonra 18 Ekim’de en çok oy alan iki aday arasında yenilenecek ve en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

(FEZ)

