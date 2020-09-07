banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.188
DOLAR
7.4390
STERLİN
9.8832
EURO
8.8103
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
Kimlerin gizli ajandaları var?
Kimlerin gizli ajandaları var?
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Casus belli; mavi vatan(ımız)
Casus belli; mavi vatan(ımız)
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman, Ktff Başkanı Sertoğlu İle Görüştü

“CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA SPOR KOMİTESİ KURULACAK”

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:16
Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman, Ktff Başkanı Sertoğlu İle Görüştü
banner337
banner351

“CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA SPOR KOMİTESİ KURULACAK”
Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.): Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk sporunun dünyaya açılması için yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti. 
Erhürman, uzmanlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir Spor Komitesi kurmak ve açılımı birlikte zorlamak gerektiğini kaydetti.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti.
Başkan Hasan Sertoğlu ve ekibiyle gerçekleştirilen görüşmede özelde futbol, genelde sporun dünyaya açılması konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinde spor açısından birçok reforma ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıktığını ve Futbol Federasyonu’nun da bunu fark ederek birtakım kararlara imza attığını vurguladı. 
Pandemi döneminin dışarıyla çok yoğun temasın olması gerektiğini gösterdiğini de söyleyen Erhürman, “Bütün dünya pandemi konusunda birbiri ile dayanışma içine girmeye çalışırken, uluslararası kuruluşlar birçok ülkeye yardımda bulunurken, biz yine sanki yokmuşuz gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu da bize hem içeride, hem dışarıda çok daha etkin ve aktif bir biçimde çalışmamız gerektiğini ve yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor” dedi. 
“HİÇ GİRİŞİM YAPMAZSANIZ, HİÇ SONUÇ ALAMAZSINIZ”

banner341
Futbol Federasyonu’nun birçok dönemde önemli adımlara imza attığını vurgulayan Erhürman şunları söyledi:
“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu cesur bir kurumumuzdur. Yani Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşması amacıyla, birçok kişinin cesaret dahi edemediği girişimlere öncülük etmiş, deneyim edinmiştir. KOP süreci bize bir deney sundu. Yani bir şeyi denedik. Ben de Kıbrıs Türk halkının bir şeyleri sürekli denemesi ve zorlaması gerektiğini düşünüyorum. 10 girişim yaparsınız, 3’ünden sonuç alırsınız. Bu önünüzün bir miktar daha açılması demektir. Hiç girişim yapmazsanız, hiç sonuç alamayacağınız garantidir” dedi.
“CUMHURBAŞKANLIĞI ALTINDA SPOR KOMİTESİ”
Cumhurbaşkanlığı makamında, spor konusunda yapılması gereken çok iş olduğunu söyleyen Erhürman, “Bunları Futbol Federasyonu ile birlikte, çok yakın bir ilişki içerisinde yapabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden Cumhurbaşkanlığı’nda hem içeride federasyonlarla birlikte çalışan, orta ve uzun vadeli işleri planlayan, hem İki Toplumlu Spor Komitesi’nin zorlanması hem de spor konusunda federasyonlarımızın dışa açılma olanaklarımızı zorlayacak spor hukukçularının da, gerekirse uluslararası alanda bu işi bilen insanların dahil olacağı bir Spor Komitesi’ni oluşturacağız” dedi.

“SPORUN, SANATIN VE KÜLTÜRÜN SINIRI OLMAZ”
Sporun, sanatın ve kültürün sınırı olmayacağını vurgulayan Erhürman şöyle devam etti: 
“Bizim ülkemizde ne yazık ki sporun, sanatın, kültürün önünde sınırlar var hala. Kıbrıs sorununda bütünlüklü çözüm için müzakereleri yürüteceğiz. Ama onları yürütüyoruz diye de bu taraflardaki işlerimizi aksatmayacağız. ‘Biz müzakereleri bitirelim de sonra hallederiz’ dersek, dünyada iş yapacak pek çok sporcumuzun da etkili dönemlerinin bitmesine yol açıyoruz ve nesiller kaybediyoruz. Oysa bizim kaybedecek başka bir neslimiz yok.”
(TUĞ/HÖ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”
Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”
Dr. Vudalı: “kontrolü Kaybetmenin Arifesindeyiz. Önümüzdeki Haftalar Hatta Günlerde Atacağımız Adımlar Çok Önemli”
Dr. Vudalı: “kontrolü Kaybetmenin Arifesindeyiz. Önümüzdeki Haftalar Hatta Günlerde Atacağımız Adımlar Çok Önemli”
Özersay: “kararlar Şartlara Göre Şekillenmeli… Toplum Sağlığı Her Şeyden Önemli”
Özersay: “kararlar Şartlara Göre Şekillenmeli… Toplum Sağlığı Her Şeyden Önemli”
Pandemi Hastanesi İnşaatında İş Kazası… Kamyon Altında Kalan 60 Yaşındaki Şerif Sami Hayatını Kaybetti
Pandemi Hastanesi İnşaatında İş Kazası… Kamyon Altında Kalan 60 Yaşındaki Şerif Sami Hayatını Kaybetti
Pilli: Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz
Pilli: Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz
Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti Kaynak: SON DAKİKA! Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti
Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti Kaynak: SON DAKİKA! Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti
Mine Gürses: Yetti be!
Mine Gürses: Yetti be!
Covid-19 geri döndü... Yasaklar belirlendi
Covid-19 geri döndü... Yasaklar belirlendi
BKP Genel Başkanı İzcan: “Pandemi Sorunu Çözülmeden Okullar Açılamaz”
BKP Genel Başkanı İzcan: “Pandemi Sorunu Çözülmeden Okullar Açılamaz”
KTÖSVe KTOEÖS Eğitim Bakanı’nı İstifaya Çağırdı... İki Sendika Yarın Eylem Yapacak
KTÖSVe KTOEÖS Eğitim Bakanı’nı İstifaya Çağırdı... İki Sendika Yarın Eylem Yapacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim