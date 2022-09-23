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Cumhurbaşkanı Vekili Töre Merkezi Cezaevini Ziyaret Etti

23 Eylül 2022 Cuma 15:15
Cumhurbaşkanı Vekili Töre Merkezi Cezaevini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Merkezi Cezaevini ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Töre ziyaretinde Cezaevi yetkililerinden sorunlar hakkında bilgi aldı, mahkumlar ile sohbet etti ve mahkumların cezaevi bünyesinde çalıştığı atölyeleri de gezdi.

Töre, ziyarette yaptığı açıklamada, cezaevinde hükümsüz yargılananların da bulunduğunu, bu kişilerin yargılanma süresinin hızlandırılması gerektiğini, bu durumun da mevcut haliyle zaten yetersiz olan cezaevine daha da büyük bir yük getirdiğini kaydetti. Öğrenci olup da kayıt dışı kalanlar ve mültecilerin de bu kapsamda olduğuna değinen Töre, cezaevinin yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Töre, yakın zamanda hayatını kaybeden cezaevi çalışanı Alkan Olsun’a Allah'tan rahmet, çalışma arkadaşlarına da başsağlığı diledi.

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Son Güncelleme: 24.09.2022 01:18
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