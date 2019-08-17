Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan tebrik

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali dün akşam görkemli bir şekilde başladı. Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali 25 Ağustos’a kadar devam edecek geleneksel Pulya festivalin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve başbakan Ersin Tatar böylesi güzel bir festival düzenleyen Yeniboğaziçi belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ve Festival Komitesi Başkanı Bedia Balses ve komite ekbini başarılarından dolayı tebrik ettiler.