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Cumhurbaşkanı Tatar,UBP Kurultayı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, UBP’nin 22. Olağan Kurultayı’nın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 15:14
Cumhurbaşkanı Tatar,UBP Kurultayı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , UBP’nin her zaman birlik ve beraberliğini koruduğunu ifade ederek, UBP’de siyaset yaptığı dönemi işaret etti, “Cumhurbaşkanı seçilmesinde önemli yeri olan” partililere teşekkür etti.

Kurultay sonucunda ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması ve birlik beraberlik içinde geleceğe yönelik adımların atılmasının önemine işaret eden Tatar, önemli olanın ülkenin ve halkın refahı, güçlü bir KKTC olduğunu kaydetti.

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Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyasetin desteklenmesi ve iki devletli egemenlik temelinde bir anlaşmanın dünyaya anlatılmasının önemine işaret eden Tatar, federal çözümün geride kaldığını yeni siyaset temelinde bir anlaşma için çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Tatar, bu konuda atılan adımlarda ve Türkiye ile ilişkilerde güçlü bir UBP’nin önemine işaret ederek, UBP Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi, ulusal davaya sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.

Tatar, ülkenin geleceğe güvenlik içinde ekonomik gücü ve kalkınmasıyla yürümesinin en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.

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