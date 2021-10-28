banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak
29 Ekim'i kutlayacağız
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u destekleyin…”
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Gaziantep temaslar sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’deki temasları kapsamında Gaziantep Valisi Gül ve Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep  Belediye Başkanı Şahin ile görüştü.

28 Ekim 2021 Perşembe 10:45
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Gaziantep temaslar sürüyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaretlerde konuşan Tatar, KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği çağrısı yaparak, “Bu iletişim çağında uçak seferleri ve farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi; kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir" dedi.

banner341
 KKTC'den sevgi ve saygı getirdiğini belirten Tatar, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 1974'ten sonra buradan giderek yerleşmiş, evlenmiş, iş yeri kurmuş; ülkenin ekonomik mücadelesine katkı veren Gazianteplilerin bulunduğunu ifade etti.

Tatar, Gaziantep’in  Türkiye'nin en çok gelişen bölgelerinden biri olduğunu gözlemlediklerini  de belirtti ve  KKTC ile Gaziantep arasındaki kültürel ve ticari iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ettiğini kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 28.10.2021 11:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis'te nisap sorunu
Meclis'te nisap sorunu
Çocuk koruma politikaları için işbirliği protokolü imzalandı
Çocuk koruma politikaları için işbirliği protokolü imzalandı
2 bin 500 ton atık bertaraf edilecek
2 bin 500 ton atık bertaraf edilecek
Lefke Hurma Festivali Pazar günü yapılıyor
Lefke Hurma Festivali Pazar günü yapılıyor
Taçoy’dan birlik mesajı
Taçoy’dan birlik mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Ataoğlu: “Herkesin Kuzey Kıbrıs’ı keşfetmesi lazım”
Ataoğlu: “Herkesin Kuzey Kıbrıs’ı keşfetmesi lazım”
“Pozitif Okullar Projesi” kayıt başvurusu almaya devam ediyor
“Pozitif Okullar Projesi” kayıt başvurusu almaya devam ediyor
Türk-sen hükümete zamları geri alma çağrısında bulundu
Türk-sen hükümete zamları geri alma çağrısında bulundu
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim