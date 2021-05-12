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Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ZAYDER’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret ederek, dernek başkanı Rabia Özcömert’ten, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sibel Tatar ziyarette ayrıca dernek faaliyetlerinde yer alanlara teşekkür belgelerini sundu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:15
Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ZAYDER’i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret ederek, dernek başkanı Rabia Özcömert’ten, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sibel Tatar ziyarette ayrıca dernek faaliyetlerinde yer alanlara teşekkür belgelerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin ilk ortaya çıktığı günlerde dernek başkanı Rabia Özcömert’in ortaya büyük emekler koyduğunu kaydeden Sibel Tatar, bugün derneğin faaliyetleri nedeniyle 100 kadar ihtiyaçlı bireyin gelir elde ettiğini ifade ederek, bundan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.
“BUNDAN SONRAKİ PROJELERİNİZDE DE BAŞARILI OLACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUM”
İhtiyaçlı ve yardıma muhtaç bireylere el uzatan derneğin bugüne kadar birçok projeyi başarı ile yerine getirdiğini söyleyen Sibel Tatar, ZAYDER’in bundan sonraki projelerini başarıyla yerine getireceğine inanç belirtti.

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Sibel Tatar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Vakıflar İdaresi’ne, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne yapmış oldukları katkılar nedeniyle teşekkür etti.
“İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARIN AYAKTA DURMASINA VE GELİR SAĞLAMASINA DESTEK OLUNMASI ÇOK ÖNEMLİ”
Bir takım sebepler nedeniyle çalışamayan, evinden ayrılamayan, iş bulamayan ve gelire ihtiyacı olan kadınların ayakta durmasına destek olmanın önemine dikkat çeken Sibel Tatar, ihtiyaç sahibi kadınların gelir sağlamasına destek olan Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin diğer hayırsever kadınlara da ilham kaynağı olduğunu belirtti.
Toplumsal dayanışmanın gerekliliğine vurgu yapan Sibel Tatar, gönüllük esasıyla ihtiyaçlı bireylere yardım eli uzatan ZAYDER çalışan ve yöneticilerine, derneğe destek olan herkese teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 18:28
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