Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret ederek üniversite yöneticileri, çalışanları, sivil toplum örgütlerinden kadınlar ve bölgedeki iş kadınlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sibel Tatar, kadınlar arası dayanışmanın gerekliliğini vurgulayarak “Kadın, kadını desteklerse ve yetiştirdiği çocuğu da bu bakış açısıyla büyütürse; gelecekle alakalı hiçbir sorunumuz olmayacağını düşünüyorum” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN HER KONUDA DESTEK OLACAĞIZ”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, kurulduğu günden itibaren bölgenin gelişimine büyük katkısı olduğunun altını çizen Sibel Tatar, bu katkının artarak süreceğine inanç belirtti.

Kıbrıs’ın güzide bölgesi Güzelyurt’un uzun yıllar ihmal edildiğini lakin bugün bölgedeki yükseköğretim kurumlarının sayısının artmasıyla aradaki açığın kapanma sürecinin hızlandığına dikkat çeken Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, sağlık sektörüyle ilgili birçok nitelikli proje yapacağını, sağlık sektöründe çalışacak donanımlı bireyler yetiştireceğini kaydetti.

Sibel Tatar, “İyi ki bölgedesiniz ve böyle bir kuruluşu gerçekleştirdiniz. Bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum. El birliğiyle bu bölgeyi daha güzel yapacağımızı ve bizim de üzerimize düşen her konuda destek olacağımızı söylemek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner ve mütevelli heyeti başkan ve üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Sibel Tatar, üniversitedeki güçlü birlikteliğin özelde bölgeye, daha genel ölçekte ise KKTC yükseköğretimine ve sağlık alanına büyük katkılarda bulunacağını ifade etti.

Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmasının ardından üniversitede yürütülen akademik ve kültürel faaliyetleri inceleyen Sibel Tatar’a, Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner tarafından ziyaret anısına plaket sunuldu.