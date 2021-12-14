Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, Ankara’da Arap Ali Destanı’nın temsilini izledi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, sanatın evrensel gücünün Arap Ali Destanı’yla bir kere daha kanıtlandığını belirten Sibel Tatar, operanın KKTC sınırlarını aşarak Türkiye’de sanatseverler ile buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek tüm sanatçıları ve emek koyanları tebrik etti.

ARAP ALİ DESTANI OPERASI…

Besteci ve orkestra şefi olarak Ali Hoca, libretto yazarı Havva Tekin, sahne yönetmeni olarak Aytaç Manizade, dekor-kostüm tasarımda Özlem Yetkili, koro şefi olarak Murat Menket, ışık tasarımda Oğuz Murat Yılmaz, koreograf Özlem Kuru Kofalı, reji yardımcısı olarak Ufuk Gökhan Küçük ve korrepetitör Esra Poyrazoğlu’nun görev aldığı eser, halk arasında “Arap Ali” olarak tanınan ve Kıbrıs Türk halkından bir fert olan, haksızlıklara karşı gelen, cesur bir liman işçisi Ali’nin, liman işçilerine yevmiyelerini eksik ödeyen işverenleri Kaptan Ağa ile kavgaya tutuşması sonunda Kaptan Ağa’nın Ali’yi hapishaneye attırması ile gelişen olayları konu alıyor.