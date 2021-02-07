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Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları Türkiye basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye’deki gazetecilerle yaptığı online görüşmede yaptığı açıklamalar basında yankı buldu.

07 Şubat 2021 Pazar 16:30
Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları Türkiye basınında
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye’deki gazetecilerle yaptığı online görüşmede yaptığı açıklamalar basında yankı buldu.

Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Federasyon tuzağına düşmeyeceğiz” sözlerini başlığa çekti.  Haberde Tatar’ın “Federasyonun altında yatan tuzaktır. AB içinde olan, oradaki gücü kullanan çoğunluğun, daha zayıf tarafı zaman içerisinde kendisine yamalama formülüdür. Türkiye, AB'de olmadığı için Ada'dan gidecek diye düşünülmektedir. Türkiye'nin etkinliğini azaltma, burayı Rum hegemonyasına çevirme niyetidir. Buna karşı iki devletli çözümü savunuyoruz.” şeklindeki sözlerine dikkat çekildi.

Gazetenin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu tarafından kaleme alınan haberde, Tatar’ın “Pozisyonumuz net. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti vardı ve herkes birbirini bilirdi. Şimdi Rumlarla konuşamıyorum bile. Kaldı ki o devlet de uzun sürmedi. Bu saatten sonra onlara yama olma noktasında, aşağılanmayı kabul etmeyiz. Federasyon uzun vadede çalışmaz, başka kavgalara neden olur. Esas olan egemenliğimizin, ayrı devlet olduğumuzun kabul görmesidir. Ona göre müzakere sürdürülebilir.” Şeklindeki açıklamalarına da yer verildi.

NTV’de yer alan haber ise “Doğu Akdeniz'de ezber bozuldu” başlığıyla verildi.

Haberde, Cmhurbaşkanı Tatar’ın “adada iki devlet dışında bir çözüm olmaz. Kıbrıs eski Kıbrıs değil.  Türkiye'nin pozisyonu ile artık Doğu Akdeniz’de eski ezber bozulmuştur" yönündeki ifadelerin altı çizildi.

Tatar’ın, NTV’den Dışhaberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe’nin katıldığı görüşmede “İzlediğimiz siyaset dünyada merak ve ilgiyle takip ediliyor. Artık yeni bir perspektif sunuyoruz. Adanın gerçekleri ortadadır. Federasyon gibi bir modelle ortalık kurulamaz, kurulsa da uzun vadeli olmaz” dediği kaydedildi.

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Tatar’ın Maraş konusundaki açıklamalarına da yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı’nın “Maraş’ın açılması bütün ezberleri bozdu.  Yani eski anlayışla, federasyon olacak Maraş onlara iade edilecek, toprak verilecek, o günlerde bir takım konuşmalar vardı. Şimdi Maraş’ın açılmasıyla orada da bir adım attık" şeklindeki sözleri aktarıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki devletli çözüm konusunda ilerleme sağlansa bile Türkiye’nin garantörlük haklarının sulandırılmasına izin vermeyecekleri yönündekii sözlerine de yer verildi.

Tatar’ın "Türk Ordusu buradan çıkarsa bunların ne yapacağı belli olmaz. Zaten biliyorsunuz bu şeylerde, sen eğer güçlüysen o adım atamaz. Benim ordum burada onlara saldırsın diye durmuyor. Türk Ordusu burada barışı koruyor. Ve Rumlar da bunu biliyor." Şeklindeki açıklamalarına dikkat çekildi.

Hürriyet Gazetesi de haberde Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Federasyon Tuzağı” ve “Türkiye’nin garantörlüğü” konusunda yaptığı açıklamaları başlığa çekti.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın katıldığı görüşmede Tatar’ın “Federasyon gerçekçi değil. Federasyon uzun vadede sürdürülemez. Huzur isteniyorsa, kazan kazan anlayışı ile olmalı. Bu öneriyi geçtiğimiz günlerde KKTC’yi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a da anlattım. O da yeni bir anlayışın gelişmesini, ancak buna iki tarafın da onay vermesi gerektiğini söyledi. İngiltere de bir anlaşma olmazsa, Rumların da kaybedeceğini kabul ediyor” şeklindeki sözlerini aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye ile KKTC’nin yüzde yüz fikir birliği içinde olduğunu ve  federasyon önerisinin bir tuzak olduğunu vurguladığı da kaydedildi.  Haberde, Tatar’ın “Burayı Rumların hegemonyasına çevirirler, beklentileri de Türkiye’nin adadan gitmesi.  Hiç kimsenin Türkiye’nin buradan ayrılmasına gücü yetmez.  Türkiye buradan çekilirse bunların ne yapacağı belli olmaz. Türk ordusu burada barışı koruyor” şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ve Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy ile KKTC Dış Basın Birliği Başkanı Raşid Reşat'ın koordinasyonunda onine görüşme gerçekleştirmiş ve son gelişmelerle ilgili soruları yanıtlamıştı.

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Son Güncelleme: 07.02.2021 17:41
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