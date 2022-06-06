Cumhurbaşkanı Tatar’dan uluslararası topluma çağrı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası topluma Kıbrıslı Rum lider adaylarının söylemlerini yakından takip etme çağrısında bulunarak, "Seçim sürecine giren Kıbrıs Rum tarafının gerçek yüzü her geçen gün daha da netleşecektir. Bu size Kıbrıs Rum mevcut liderliğinin ve muhtemel bir sonraki liderinin, Kıbrıs adası, Kıbrıs sorununun geleceği ve bölgemize dair vizyonları hakkında net mesajlar verecektir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Rum liderliğinin 1963'ten beri nefes almasına dahi izin vermeme pahasına sürdürdüğü insanlık dışı izolasyon politikası altında haksızca ezilmeye çalışıldığını ifade eden Tatar, “KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiç bir desteği esirgemeyen Anavatan’ımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis’in, “adanın tek sahibi” edasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikili ilişkilerine dahi karışma hakkını kendinde gördüğünü ve oluşturduğu bu sanal kurgu, gerçekmiş gibi hareket edebileceğini düşündüğünü ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum liderliğinin 1963'ten beri nefes almasına dahi izin vermeme pahasına sürdürdüğü insanlık dışı izolasyon politikası altında haksızca ezilmeye çalışılmaktadır. KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiç bir desteği esirgemeyen Anavatan’ımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir. Devletler arası bir ikili protokol olan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü, özellikle Covid-19 ve Ukrayna'daki savaşın ağır etkilerini tüm dünya ile birlikte hissetmekte olduğumuz bu dönemde, halkımızın yararına olacak icraatların geliştirilmesinde büyük öneme haizdir. Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ekonomimizi geliştirme amacıyla hazırlanan bu protokolün, Anastasiadis'i çok rahatsız ettiği görülmektedir. Rum liderin tercihi, Kıbrıs Türk halkının ekonomik zorluğunun artması, özellikle en önemli sektörlerimizden biri olan turizmin bundan kötü etkilenmesi ve böylelikle kendilerine, yani Rum tarafına muhtaç duruma düşmemizdir. Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle yaşanan ekonomik dar boğazdan çıkış için canla başla elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Bundan rahatsızlık duyup yapılan çalışmaları bambaşka boyutlara çekme suretiyle propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalışmak, gerçek Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Belli ki Anastasiadis kendi yakın çalışma arkadaşlarından oluşan üç Rum lider adayına propaganda malzemesi sağlamakla kendini görevlendirmiştir. Yakın zamanda seçim sürecine giren Kıbrıs Rum tarafının gerçek yüzü her geçen gün daha da netleşecektir. Uluslararası topluma da bu noktada şu çağrıyı yapmak isteriz: Kıbrıslı Rum lider adaylarının söylemlerini yakından takip ediniz. Bu size Kıbrıs Rum mevcut liderliğinin ve muhtemel bir sonraki liderinin Kıbrıs Adası, Kıbrıs sorununun geleceği ve bölgemize dair vizyonları hakkında net mesajlar verecektir.”