Cumhurbaşkanı Tatar’dan şehit pilot için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’da düşen Türk Yıldızları’na ait uçakta şehit olan pilot yüzbaşı için taziye mesajı yayımlayarak, şehit pilota rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk milletine başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Tatar, taziye mesajında şunları kaydetti:“Konya Karatay’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızlarına ait NF-5 tipi gösteri uçağının, eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dilerim.”