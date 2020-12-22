Cumhurbaşkanı Tatar’dan Sarıkamış mesajı

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN SARIKAMIŞ MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşenleri anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar mesajında “21- 25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası'nda Kıbrıs'ta vatan ve Türklük için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anarken, Birinci Dünya Savaşı'nda 15-22 Aralık tarihlerinde Anadolu'da Sarıkamış Harekatı'nda vatan uğruna donarak şehit düşen askerlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum. Vatan size minnettardır” ifadelerini kullandı.