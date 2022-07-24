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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Piyango Biletinde kullanılan fotoğrafa tepki…

24 Temmuz 2022 Pazar 15:00
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Piyango Biletinde kullanılan fotoğrafa tepki…

Tatar: “Erenköy Mücahitlerine ve direniş mücadelemize karşı yapılan bu saygısızlık affedilemez”  

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde Rum-Yunan askerleri ile terörist EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına sert tepki gösterirken uyarılarda da bulundu. 

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırıları adanın dört bir yanında devam ederken, Rum saldırılarının ana hedeflerden biri de Girne dağlarında Mücahitlerimizin kontrolünde bulunan bölgeleri ele geçirmekti. Bu hedef doğrultusunda Göçeri köyünün üzerinde stratejik bir bölgede bulunan ve Mücahitlerimiz tarafından mevzi olarak kullanılan bir bina, 1964 yılının bayram günü sayıca çok üstün ve tam teçhizatlı Rum-Yunan askerleri ile EOKA milisleri tarafından hain bir saldırıya uğramış ve bu saldırıda Mücahitlerimiz şehit düşmüştü.

Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cılar söz konusu bina önünde ellerine  geçirdikleri Türk bayrağı ile ‘zafer’ fotoğrafları çektirirken, şehit düşen bir Mücahidimizin cesedini de askeri bir araca koyup, Rum köylerinde gezdirmişlerdi. Bunların yanı sıra Rum propaganda birimleri de söz konusu bina önünde çekilen fotoğrafları dünya basınına servis ederek 'Kıbrıs’ta Türk direnişini yok ettik' şeklinde mesajlar veriyorlardı.  İşte, bunları unutmamız asla mümkün değildir ve görevimiz geçmişte yaşananları yetişen yeni nesillere aktarmak olmalıdır.

Ama ne var ki, Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişini anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların çektirdiği fotoğrafları ‘Erenköy Mücahitleri’ diye kullanmak, büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez. 

Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir.  

Başbakan Ünal Üstel de yaptığı açıklamada, sorumlular hakkında görevden alma dahil olmak üzere gereken yasal soruşturmanın yapılacağını ve kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamıştır.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasını takdirle karşılarken, bu menfur olay karşısında üzüntüm çok büyüktür ve sorumlular hakkında başlatılacak olan soruşturmanın yakın takipçisi olacağım. Yapılması gereken bir diğer husus  bundan sonra bu tür menfur olayların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasıdır.”

(RU/ÖK)

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Son Güncelleme: 24.07.2022 15:09
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