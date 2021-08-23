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Cumhurbaşkanı Tatar’dan pasaport açıklaması: “Biz yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi”

23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:30
Cumhurbaşkanı Tatar’dan pasaport açıklaması: “Biz yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi”

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN PASAPORT AÇIKLAMASI: “BİZ YENİ BİR VİZYON VE SİYASET ORTAYA KOYDUĞUMUZ İÇİN RUM TARAFININ BU İŞİNE GELMEDİ”

“BİZİM MÜCADELEMİZİ, BAMBAŞKA YERLERE ÇEKEREK, ‘PASAPORTLARI İPTAL EDERİZ’ ŞEKLİNDE AÇIKLAMALARI KINIYORUM, REDDEDİYORUM”

“ŞAHSEN BEN YILLARDIR BU PASAPORTU KULLANMADIM, KARAR BENİ BAĞLAMIYOR. ANCAK BU HALKIMIZI TOPLUMUMUZU İLGİLENDİREN BİR MESELEDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Bakanlar Kurulu'nun, Maraş’a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu’nda bulunan siyasi isimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararına ilişkin, “Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, TAK’a verdiği demeçte, Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı Kıbrıslı Türk siyasilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını yenilememe kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, “Bizim mücadelemizi, bambaşka yerlere çekerek, ‘Pasaportları iptal ederiz’ şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum” dedi.

“Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Çeşitli karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır” ifadelerini kullanan Tatar,  Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, iki halkın ortak bir cumhuriyeti olduğunu pasaportun anlaşmadan dolayı doğan haktan alındığını hatırlattı ve bu hakka saygı duyulmasını talep etti.

Tatar, Bir bakıma karşı tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal ettiğini,  bugün bir Helen, bir Rum Cumhuriyeti olarak muamele gördüğünü belirterek, “Biz bir takım siyasi kararlarla, bir görüş, bir duruş, yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi. Ancak, söylediklerinizi, eylemlerinizi beğenmezsem pasaportu iptal ederim tavrı dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilemeyecek bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 23.08.2021 20:02
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