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Cumhurbaşkanı Tatar’dan KTTO Londra temsilciliği için mesaj…

“KTTO LONDRA TEMSİLCİLİĞİ, BREXİT’İN YARATTIĞI KÜRESEL EKONOMİK ETKİYİ ÜLKEMİZ ADINA BİR FIRSATA ÇEVİRMEMİZE DESTEK OLACAKTIR”

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:30
Cumhurbaşkanı Tatar’dan KTTO Londra temsilciliği için mesaj…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Temsilciliği ofisinin açılışı nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Londra Temsilciliği ofisinin, Londra’nın merkezindeki Soho semtinde bugün açılışının gerçekleşiyor olmasının büyük mutluluğunu yaşıyorum.

Programı ve daveti geçtiğimiz yıl yapılan lakin artan Covid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelenen İngiltere ziyaretimin, hükümetin güvenoyu alması noktasında yaşanmakta olan gelişmeler nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmesi hasebiyle çok büyük önem addettiğim bu açılışta yer alamayacak olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim.
İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması ile birlikte Kuzey Kıbrıs ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirerek iki ülke arasındaki mevcut ticari potansiyelin çok daha ileri noktalara taşınması adına mihenk taşı olacak bu adım, KKTC ve İngiltere arasındaki ticaret köprüsünün çok daha sağlam zemine oturtulmasını beraberinde getirecektir.

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İngiltere ve KKTC arasındaki ekonomik potansiyeli artırmasının yanı sıra, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkü ve KKTC arasındaki sarsılmaz bağı daha da sağlamlaştıracak olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Londra Temsilciliği ofisi açılışı aynı zamanda iki ülke arasında tarihsel bağın yarattığı siyasi ilişkilerin güçlenmesine de vesile olacaktır.
KTTO Londra Temsilciliği, çok uzun yıllar önce İngiltere’ye yerleşen ve iş dünyasında büyük başarılara imza atan birçok değerli iş insanımızın, KKTC’ye yatırım yaparak bir çok iş sahası yaratılmasına hiç kuşkusuz öncülük edecektir.
Brexit’in ardından oluşan siyasi ve ekonomik konjonktür, aktüel ekonomik, siyasi ve diplomatik adımların atılmasını zaruri kılmıştır. Bu nedenledir ki, Ankara ve Brüksel temsilciliklerinin yanında Londra’da da temsilciliğini açan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türkü’nün ekonomik faaliyetlerini günümüz koşullarında çok daha efektif icra etmesini sağlayarak KKTC’ye hem yeni yatırımların gerçekleşmesine katkı koyacak hem de Brexit’in yarattığı küresel ekonomik etkiyi ülkemiz adına bir fırsata çevirmemize destek olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle KTTO Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu ve tüm üyelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Londra Temsilciliği’nin hayırlara vesile olmasını temenni eder, en kısa zamanda İngiltere’deki yurttaşlarımızla bir araya gelmenin arzusu içerisinde olduğumu yinelemek istiyorum.”

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Son Güncelleme: 06.05.2022 09:17
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