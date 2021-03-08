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Cumhurbaşkanı Tatar’dan kadın sağlık çalışanlarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hastane ziyaretleriyle ilgili haberi yeniden düzenleyerek yayımlıyoruz.

08 Mart 2021 Pazartesi 14:00
Cumhurbaşkanı Tatar’dan kadın sağlık çalışanlarına ziyaret
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah eşi Sibel Tatar ile birlikte, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’nde görev yapan kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretlerinde Sağlık Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, tüm kadınların ve özellikle bu zor günlerde ön cephede mücadele veren kadın sağlık çalışanlarının Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için ziyarette bulunduklarını söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle bütün dünyanın mücadele verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlikle sıkıntıların önünün aşılacağına inanç belirtti.

Ülkede pek çok çeşitli alanda verimli ve başarılı çalışan kadınların olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada kadın meselelerinin tartışıldığını ve şiddet vakalarının yaşandığını, KKTC’de de bu konuda sıkıntıların var olduğunu ancak tüm dünyayla kıyaslandığında kadın meselelerinde örnek bir ülke olduğumuzu ve kadın-erkek eşitliğinin yıllardan beridir ülkemizde var olduğunu ifade etti.

Eğitim düzeyi arttıkça kadınların ekonomik alanlarda daha aktif rol oynadıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasette de kadınların başarılı bir şekilde yer aldıklarını söyledi.

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Güçlü bir ekonomi için kadın-erkek ayrımının yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte mücadele yıllarında kadınların özverili görevler yerine getirdiklerini hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki tüm kadınları çalışmalarından dolayı takdir ettiğini belirterek başarılarının devam etmesini diledi.

 

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Son Güncelleme: 08.03.2021 14:14
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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