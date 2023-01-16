Cumhurbaşkanı Tatar’dan Hasan Kundakçı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTBK eski komutanlarından Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hasan Kundakçı Paşa, dirayetli duruşu ile halkımızın sevgi ve takdirini kazanmıştır… Ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde KTBK Komutanı olarak görev yapmış, o kritik dönemde sınır delme operasyonlarına karşı dirayetli duruşu ile süreci başarıyla yöneterek halkımızın sevgi ve takdirini kazanan Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı Paşa'nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim.”