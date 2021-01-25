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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Covid-19 açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu. 

25 Ocak 2021 Pazartesi 23:30
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Covid-19 açıklaması
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu. 

Tatar, “Hükümet yetkililerinin günlük gelişmeleri dünya ile paralel takip ederek değerlendirmesi ve ihtiyaç duyulan ek tedbirler ile denetimleri uygulaması da ülkemizin Covid-19 salgınına karşı başarısının devamlılığı açısından önem arz etmektedir” dedi.

“Mehmet Ali Kahvecioğlu ve Salih Çarka adlı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri hepimizi derinden üzmüştür” diyen ve hayatlarını kaybeden iki vatandaşa rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

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“Covid-19 nedeniyle ülkemizde yaşanan bu gelişmeler bir kez daha bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir. KKTC olarak bu güne dek gösterdiğimiz başarıyı devam ettirmek için ulusal aşı programı çerçevesinde aşılama tamamlanıncaya ve hatta aşı olan kişilerin de hiç aşı olmamış gibi kişisel tedbirler, maske, sosyal mesafe, hijyen ve havalandırmaya hiç taviz vermeden uyulmasının çok önemli olduğunu yeniden hatırlatmak isterim.

 Bu arada temaslıların ve semptom gösteren kişilerin, bunu gizlememeleri ve durumlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerini bilgilendirmeleri yasa gereği olurken, bunu yapmak da bir vatandaşlık görevidir. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri ülke sağlığı açısından oldukça önemlidir. 

 Karantina ve bölgesel kapanma gibi gerekli tedbirler alınırken hükümet yetkililerinin günlük gelişmeleri dünya ile paralel takip ederek değerlendirmesi ve ihtiyaç duyulan ek tedbirler ile denetimleri uygulaması da ülkemizin Covid-19 salgınına karşı başarısının devamlılığı açısından önem arz etmektedir.

Hükümetimizin aldığı ve alacağı tedbirler, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleri ve halkımızın gösterdiği anlayış ve fedakarlıkla bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum.”

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Son Güncelleme: 26.01.2021 05:19
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