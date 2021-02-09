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Cumhurbaşkanı Tatar’dan CNN TÜRK’e açıklama: Artık iki devletliliği tüm dünya konuşuyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK’ün yayınına video konferans yoluyla katılarak Kıbrıs sorununu ve güncel konuları değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

09 Şubat 2021 Salı 20:30
Cumhurbaşkanı Tatar’dan CNN TÜRK’e açıklama: Artık iki devletliliği tüm dünya konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK’ün yayınına video konferans yoluyla katılarak Kıbrıs sorununu ve güncel konuları değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

KKTC’nin Türkiye ile yüzde yüz fikir birliği içinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, gündemdeki konunun 5+BM gayri resmi görüşme olduğunu belirterek, Türkiye ile beraber hareket ederek geliştirilen politikaların bütün dünyanın gündemine geldiğine işaret etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘Bu toplantıda BM Güvenlik Konseyi’nin parametrelerinin dışında sizin yeni fikir ve düşünceleriniz ve geleceğe yönelik vereceğiniz bir takım mesajlar varsa bu toplantıda onları ifade etmeniz en doğal hakkınızdır’ dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Demokratik bir seçimle yeni bir sayfanın açılmasıyla Kıbrıs Türk lideri ve KKTC’nin Cumhurbaşkanı olarak benim bu toplantıda söyleyeceklerim fevkalade önemlidir. Bütün bunlar dünyanın gündemine getirilmiştir. Artık iki devletliliği tüm dünya konuşuyor” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının en başından beri Kıbrıs adasını Yunanistan’ın bir uzantısı olarak Megali İdea denileni gerçekleştirme ve ENOSİS’i ilan etme çabası içinde olduklarını belirterek, “Rum tarafı, Megali İdea dedikleri ezberi bozamıyorlar ve kendilerini bir nevi pranga altında kilitliyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, herkesin kazanacağı kazan-kazan formülü ile herkesin önünün açılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bir anlaşma ile petrol ve enerji kaynakları gibi meselelerde ekonomik olarak çok daha fizibil şekilde petrol gazının 40 mil uzaktaki Türkiye üzerinden dünyaya ulaştırılabileceğini ifade ederek tüm tarafların bundan kazançlı çıkacağının altını çizdi.

Tatar, Kıbrıslı Türklere yapılan iki büyük haksızlık olduğuna işaret ederek, önce 1960’ta Cumhuriyet’in kuruluşundan üç yıl sonra Kıbrıslı Türklerin devletin dışına atılması, diğerinin ise Rumların Kıbrıs’ta bir anlaşma olmadan AB’ne tek taraflı olarak alınması olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün gelinen noktada Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın eskisi gibi olmadığını, dengelerin değiştiğini, KKTC’nin Türkiye’nin de desteği ile daha da güçlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta halihazırda iki devlet olduğunu, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ancak egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı modelle ulaşılabileceğini, federasyonun karmaşık yapısının kurgulanmasının ve hayata geçmesinin çok zor olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 1974 yılında garantörlük haklarından kaynaklanan müdahalesinden sonra Kıbrıs’ta hiç kan dökülmediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Dolayısıyla bu kadar yıl hem Türkler hem Rumlar için bu barış tesis edilmişti. Bu barış kolay elde edilmedi. O bakımdan yapacağımız bir anlaşmanın başka maceralara kapı açmaması lazım” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının dik duruşuyla yoluna devam edeceğini, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak egemen eşitliğe dayalı yan yana iki devlet modeli ile olabileceğini belirterek, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının barışın ve istikrarın geleceği bakımından önemine işaret etti.

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Son Güncelleme: 09.02.2021 22:24
Anahtar Kelimeler:
CNN TürkCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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