Cumhurbaşkanı Tatar’dan Bingöl’den Tatvan’a giderken düşen helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a giderken düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.
04 Mart 2021 Perşembe 18:45
Son Güncelleme: 04.03.2021 20:21
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a giderken düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a giderken düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.