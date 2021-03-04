Cumhurbaşkanı Tatar’dan Bingöl’den Tatvan’a giderken düşen helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a giderken düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını büyük ve derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim.” dedi.