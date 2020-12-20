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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Başbakan Saner’e kutlama mesajı

20 Aralık 2020 Pazar 18:59
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Başbakan Saner’e kutlama mesajı
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CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN BAŞBAKAN SANER’E KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’e UBP başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

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Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal Birlik Partisi kurultayı sonucunda, parti başkanlığı görevine seçilmeniz nedeniyle sizleri kutluyorum. Gerek Başbakanlık gerekse parti başkanlığı anlamında, içinde bulunduğumuz özellikle küresel bir salgın dönemi nedeniyle olağan dışı bir süreç yaşamaktayız. Tüm bunları yaşadığımız şu günlerde, üslendiğiniz görevi layıkıyla yerine getireceğinize güvenim tamdır. Halkımızın daha refah günlere erişmesi ve sürecin sağlıklı atlatılması için yapılacak tüm çalışmalarınızda yanınızda olacağımı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

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